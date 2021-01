Covid-19, in Usa la prima vaccinata riceve la seconda dose

New York, 4 gen. (askanews) - Sandra Lindsay, la prima vaccinata americana negli Stati Uniti, ha ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer-Biontech, in un ospedale di New York.

L'infermiera, che lavora in terapia intensiva, aveva ricevuto la sua prima dose il 14 dicembre 2020.