Covid-19, Trump a reporter asiatica: le domande falle alla Cina

Milano, 12 mag. (askanews) - "Forse questa domanda dovresti farla alla Cina. Non chiederlo a me, chiedilo alla Cina, ok? Se lo chiedi a loro, potresti avere una risposta inaspettata". Così il presidente degli Stati Uniti si è rivolto in conferenza stampa alla Casa Bianca alla giornalista della cbs Weijia Jiang, americana di origini cinesi che gli aveva chiesto perché continuasse a vantarsi di quanto stanno facendo gli Stati Uniti contro il coronavirus quando ci sono oltre 80mila morti.

Alla risposta stizzita di Trump, la giornalista non lascia cadere il riferimento sottointeso alle sue origini e chiede: "Perché sta dicendo a me nello specifico che dovrei chiederlo alla Cina?".

A quel punto Trump risponde che non lo stava chiedendo a nessuno nello specifico, toglie la parola alla giornalista e la dà a quella dopo, Kaitlan Collins, Cnn, ma, a quel punto sempre più stizzito, la interrompe immediatamente. La colpa della reporter: non aver risposto subito alla chiamata e aver lasciato finrie di parlare la sua collega di Cbs. Mentre Collins chiede di poter fare la sua domanda, Trump all'improvviso saluta tutti, chiude la conferenza e se ne va.