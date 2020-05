Covid-19, Trump chiude la task force: fase nuova, gruppo diverso

Phoenix, 6 mag. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha visitato una fabbrica di mascherine in Arizona, la sua prima uscita nel pieno dell'emergenza coronavirus in cui ha annunciato inoltre che la task force del governo contro l'epidemia verrà smantellata a fine mese, nonostante casi e vittime continuino a crescere in tutto il Paese.

Dagli altoparlanti dello stabilimento Honeywell di Phoenix - mentre Trump con occhiali protettivi, ma ostentatamente senza mascherina, guardava il lavoro degli operai - sono uscite le note di "Live and Let Die"(Vivi e lascia morire), famoso brano dei Guns 'N Roses scritto da Paul McCartney, colonna sonora dell'omonimo film di James Bond. Una scena commentata anche dal comico Jimmy Kimmel su Twitter:

"Non riesco a pensare a una metafora migliore di questa presidenza che Donald Trump senza mascherina in una fabbrica di mascherine con la canzone "Live and Let Die" in sottofondo", ha scritto.

Poi Trump, nel suo intervento durante la visita, ha sottolineato di essere "entusiasta di essere tornato nel Grande Stato dell'Arizona con uomini e donne incredibili", pensando anche ad accaparrarsi consensi elettorali. E parlando della strategia futura contro il Covid-19 con la riapertura del Paese ha detto: "Mike Pence e la task force hanno fatto un ottimo lavoro, ma ci troviamo in una fase un po' diversa in cui dobbiamo pensare a sicurezza e riapertura. E probabilmente avremo un gruppo diverso creato proprio per questo". Infine, a chi gli ha chiesto se si potesse parlare di "missione compiuta", il presidente ha risposto: "No, per niente. La missione è compiuta quando è finita".