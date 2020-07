Milano, 31 lug. (askanews) - I fedeli musulmani pregano girando intorno alla Kaaba nel centro della moschea a La Mecca, luogo sacro in cui è custodita la Pietra nera, in uno dei riti più importanti dell'Haji, il pellegrinaggio annuale dell'Islam. Ma quest'anno entrerà nella storia per le restrizioni imposte dalla pandemia di coronavirus: nessuna folla oceanica (in genere arrivano anche 2 milioni di pellegrini) solo un pugno di fedeli, tutti sauditi, e rigorosamente distanziati.