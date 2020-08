Covid-19, a Parigi tamponi gratis (e senza appuntamento)

Parigi, 31 ago. (askanews) - Mentre i laboratori di analisi sono presi d'assalto, con file fino a tre ore di attesa, sono state installate delle tende sulla piazza del Municipio di Parigi e davanti ai distretti di alcuni arrondissement per eseguire circa 1.500 tamponi al giorno.

Test gratuiti e senza appuntamento, ideati per coloro che pensano di essere stati esposti al rischio. In fila studenti, parigini rientrati dalle vacanze e persone contattate dal comune. "Le nostre strutture sono per coloro che pensano di essere stati esposti al rischio, ma sono asintomatici - spiega il vice-sindaco di Parigi, Emmanuel Grégoire - Possono venire gratuitamente e senza appuntamento, fare il test e ricevere il risultato entro 48-72 ore". "La capacità globale è organizzata con l'Agenzia regionale sanitaria e tiene conto della capacità globale di processare i test tramite l'Ile-de-France e l'idea che possiamo condividere questi test. E così abbiamo 1.500 test da oggi sulla città di Parigi", ha concluso il vice-sindaco.