Covid-19, a Parigi da domani bar, palestre e piscine chiusi

Parigi, 5 ott. (askanews) - Non un lockdown generalizzato ma una forte stretta per il contenimento della pandemia. La capitale francese e le sue banlieue sono passate a zone di massima allerta. A Parigi i bar saranno chiusi per almeno due settimane, nell'ambito delle nuove misure restrittive decise per tentare di contenere l'impennata di nuovi casi di Covid-19.

"A partire da domani i bar saranno chiusi. I ristoranti potranno rimanere aperti negli orari abituali, ma dovranno rispettare stringenti condizioni di sicurezza", ha detto il prefetto di Parigi, Didier Lallement, nel corso di una conferenza stampa dopo i 12mila casi di contagio registrati domenica 4 ottobre.

"Le piscine, le sale polivalenti, le palestre saranno chiuse a ogni attività, tranne che per i minorenni in ambito scolastico", ha continuato precisando che al momento teatri cinema e musei potranno rimanere aperti, così come i mercati.

Restano vietati eventi con più di mille persone e assembramenti di oltre di dieci persone sulla strada pubblica. Il governo francese, inoltre, ha chiesto ad aziende e dipendenti di organizzarsi per ricorrere al telelavoro "quanto più possibile".