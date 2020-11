Covid-19, nel mondo 1,2 milioni di morti e 46 milioni di contagi

Roma, 2 nov. (askanews) - Superati gli 1,2 milioni di morti per coronavirus nel mondo secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, con gli Stati Uniti che guidano la classifica con 230.972 morti, seguiti da Brasile e India.

A livello di contagi si è superata la soglia complessiva dei 46 milioni, oltre 9 milioni solo negli Usa.

Anche il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha annunciato di essersi messo in autoisolamento dopo essere stato "identificato come contatto di qualcuno risultato positivo al Covid-19" ha annunciato lui stesso su Twitter, assicurando di stare bene, non avere sintomi e che continuerà "a lavorare da casa".

Intanto, diversi media britannici, citando fonti a Kensington Palace, riportano che il principe William avrebbe contratto il coronavirus già lo scorso aprile, contemporaneamente a suo padre Carlo. La diagnosi però sarebbe stata tenuta segreta per volontà dello stesso William: "Stavano accadendo cose importanti e non volevo preoccupare tutti", avrebbe detto il principe a un parente durante un evento privato, riporta il tabloid The Sun. Ma al momento Kensington Palace e lo staff del principe hanno rifiutato di commentare ufficialmente la notizia.