Milano, 5 mar. (askanews) - Nuove ordinanze in vigore a partire da lunedì 8 Marzo 2021, decise dal Ministro della Salute Roberto Speranza in base alle indicazioni della cabina di regia. In area arancione passano Friuli Venezia Giulia e Veneto e in zona rossa la Campania. La Sardegna resta bianca. Il Lazio e la Liguria restano gialle. La Lombardia da oggi è in fascia arancione rafforzato su richiesta del governatore Attilio Fontana.