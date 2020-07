Covid-19, India: a New Delhi si teme un contagio ogni 4 abitanti

New Delhi, 22 lug. (askanews) - Allarme coronavirus in India: secondo gli scienziati del Centro nazionale per il controllo delle malattie indiane, nella capitale New Delhi un cittadino su quattro potrebbe essere infetto da Covid-19. I dati dello studio indiano sono stati riportati dal quotidiano britannico "The Guardian".

L'India, con poco meno di un miliardo e mezzo di abitanti, è il secondo Paese più popoloso del mondo e sta vivendo un momento

drammatico a causa della pandemia. Di recente sono stati accertati oltre un milione di casi ma si teme che possano essere molti di più.

Secondo una serie di analisi condotte dagli scienziati su un campione di appena 20mila persone, il 23,48% dei testati ha mostrato di avere gli anticorpi per il coronavirus, segno che è entrato in contatto con il Sars-Cov2.

Sujeet Kumar Singh, capo dell'Istituto, ha spiegato che, calcolando un'aliquota di falsi positivi e falsi negativi, la percentuale si ferma al 22,86%; di poco inferiore ma comunque incredibilmente alta.

New Delhi ha una popolazione di 29 milioni di persone e ufficialmente ha registrato 123.747 casi con 3.633 morti per Covid-19.