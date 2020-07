Covid-19, il cambio di rotta di Trump: la situazione peggiorerà

Milano, 22 lug. (askanews) -"La situazione peggiorerà prima di migliorare, non mi piace dirlo, ma così stanno le cose". Il presidente Donald Trump cambia rotta nell'approccio all'epidemia di coronavirus negli Stati Uniti che marcia ancora con numeri altissimi: oltre 60mila nuovi contagiati ogni 24 ore per 8 giorni di fila, 1.000 morti in un giorno.

Una diversa consapevolezza dimostrata anche nelle sue prime apparizioni con la mascherina, che ora incoraggia ad indossare dopo settimane di rifiuto.

"I giovani americani si comporteranno in modo responsabile e chiediamo a tutti, quando non sono in grado di mantenere la distanza sociale, di indossare la mascherina, mettetela, che vi piaccia o no. Hanno un effetto, avranno un effetto, abbiamo bisogno di tutto il possibile".