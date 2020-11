Covid-19, a Berlino migliaia in piazza contro le restrizioni

Roma, 18 nov. (askanews) - A Berlino manifestazione dei negazionisti contro le misure decise dal governo per frenare i contagi da Covid-19.

In migliaia si sono dati appuntamento davanti alla Porta di Brandeburgo al grido di "libertà" e "democrazia", per protestare tutti vicini e senza mascherine, tranne pochissimi.

La polizia con caschi antisommossa si è messa in fila per impedire ai manifestanti di avvicinarsi troppo al palazzo del Parlamento. Ci sono stati anche momenti di tensione; fermati almeno in 30 per essersi rifiutati di indossare la mascherina, hanno riferito gli agenti su Twitter.