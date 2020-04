Così lontani, così vicini: giovani italiani da tutto il mondo uniti con «Volare»

In Italia si canta insieme dai balconi per sentirsi uniti, per combattere la tristezza e per sfidare l’isolamento. I tanti italiani sparsi per il mondo però non hanno questa opportunità. Un ragazzo italiano che vive a Londra, Alessandro Fragiacomo, ha avuto l’idea di creare un “balcone virtuale” per far sentire uniti i nostri giovani connazionali all’estero.È nato così un video che raccoglie voci diverse di quindici ragazzi e ragazze italiani che non si conoscono di persona, ma che grazie alla tecnologia si trovano insieme a cantare. Sono ragazzi originari di posti diversi in Italia, da Milano a Livorno, da Pistoia a Torino, da Latina a Lecce, e che ora vivono in parti diverse del mondo – Londra come Alessandro ma anche Parigi, Sydney, New York, Amsterdam, Los Angeles….Giovani italiani che hanno in comune la nazionalità, il desiderio di fare un’esperienza all’estero, l’autoisolamento forzato dalla crisi coronavirus e anche la voglia di cantare. Si sono incontrati via Facebook, hanno creato un gruppo Whatsapp e hanno creato #ItaliansInTheWorld per sentirsi più vicini ai loro connazionali in Italia e mandare loro un messaggio musicale di solidarietà e di speranza.Alessandro ha scelto il brano “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno, più nota come “Volare”, perché è una delle canzoni in italiano più note in tutto il mondo, considerata da molti un inno nazionale alternativo. Per chi è all’estero poi già dalle prime note fa venire nostalgia di casa.Il risultato è un video che fa sorridere e scalda anche il cuore. E che fa anche molto piacere ascoltare: tra le tante voci che si sentono ce ne sono alcune che si meriterebbero un contratto discografico…..Questo il link per vedere il video I ragazzi di #ItaliansInTheWorld sono: Alessandro Fragiacomo di Milano, da Londra; Ilaria Ambrogi di Roma, da Chedworth; Arianna Bertinotti di Savigliano in provincia di Cuneo, da Londra; Carlo Bosticco di Alba, da Londra; Luca Bozzi di Livorno, da Parigi; Rossella Fanelli di Castellana Grotte, da Sydney; Marta Guardincerri di Pistoia, da Madrid; Alice Lussiana Parente di Torino, da New York; Matteo Maggiore di Spongano Lecce, da Amsterdam; Luna e Luca Manganaro di Lecce, da Los Angeles; Daisy Jane Pacini di Latina, da Londra; Valeria Perboni di Mantova, da Londra; Kecco Recchia di Gioia del Colle, da Manchester; Bruno Tamiozzo di Latina, da Belfast; Irene e Celeste Turri di Verona, da New York. Il montaggio conclusivo è stato realizzato da Fabio Jacaranda Pacini di Latina, da Londra.