Shanghai, 13 mar. (askanews) - Primi piccoli passi verso la ripartenza della Cina dopo che il picco di epidemia di coronavirus è stato superato. A Shanghai riaprono i grattacieli. Aperture con restrizioni per i turisti, tutti muniti di mascherina. Prima di salire in cima i visitatori - che avranno prenotato on line - dovranno misurare la temperatura e poi potranno finalmente godersi un panorma mozzafiato sulla metropoli cinese.