Coronavirus, a Wuhan tutti in fila al centro commerciale

Roma, 30 mar. (askanews) - Scene di "quasi" normalità a Wuhan, nell Hubei, il primo focolaio della pandemia di coronavirus, della Cina e del mondo. La città, chiusa per due mesi, sta lentamente riprendendo la sua vita abituale e le attività stanno riaprendo, compresi i centri commerciali.

Le immagini mostrano la gente che si mette in fila per entrare, ordinatamente, al Plaza Mall. All ingresso, però, bisogna mostrare il codice sanitario. Una precauzione in più, importante in questa fase in cui l'emergenza coronavirus sembra sia passata. Tutti con mascherina sul volto, così come gli addetti alle vendite all interno. Alcuni fanno la spesa, altri passeggiano davanti alle vetrine. Una scena di buon auspicio per i Paesi in cui il Covid-19 è arrivato molte settimane dopo.