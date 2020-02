Coronavirus, a Wuhan mezzi pesanti in azione per disinfettare le strade

Continuano le massicce operazioni di disinfezione per le strade di Wuhan, in Cina, epicentro della diffusione del coronavirus. Questo video pubblicato sull'account Twitter del quotidiano People's Daily China mostra i mezzi pesanti che spruzzano disinfettante chimico per le vie della cittadina per arginare la diffusione del contagio. Le operazioni di sterilizzazione e pulizia completa vengono effettuate quotidianamente in tutte le aree pubbliche e nelle strutture igienico-sanitarie con camion di cannoni nebulizzatori, utilizzati contro l'inquinamento, e irrigatori stradali.Per approfondire: Coronavirus, rinviato il Gp di Formula 1 di Shanghai. Xi: evoluzione positiva