Coronavirus Usa, spiaggie in Florida riaperte, New York al picco

Miami (Florida), 20 apr. (askanews) - Il tempo non è tra i più invitanti, ma in questo caso è l'astinenza da spiaggia a diventare motivante. A meno di un mese dalla chiusura in Florida, negli Stati Uniti, si torna a correre e nuotare tra le onde dell'oceano pur mantenendo le misure sul distanziamento sociale. La gente potrà fare il bagno o il surf dalle 6 alle 11 e dalle 17 alle 20 ogni giorno.

I tutto mentre si consuma la battaglia dei lockdown, con lo stato di New York che ha dichiarato che potrebbe aver raggiunto il picco di coronavirus mentre il presidente Donald Trump si è scontrato con i governatori per porre fine ai blocchi. La Grande mela ha sopportato il peso maggiore del virus, che finora ha ucciso oltre 13.000 persone nello stato.

Finora gli Stati Uniti hanno registrato oltre 742.000 casi di coronavirus e 40.000 morti. E la risposta di Trump alla tragedia ha fortemente diviso l'opinione pubblica.