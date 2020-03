Coronavirus, supermercati presi d'assalto nella notte

Milano, 10 mar. (askanews) - Un assalto in piena regola. La corsa notturna ai supermercati aperti h24 ha riguardato tutta l'Italia interessata dal nuovo decreto contro l'emergenza coronavirus, annunciato ieri in serata dal premier Giuseppe Conte.

Tanto che Palazzo Chigi nella notte è stato costretto a sottolineare: non c'è problema di approvvigionamenti, le nuove misure non prevedono la chiusura dei negozi alimentari, potete andare a fare la spesa in qualunque momento.

Ciò nonostante una folla incredibile. File lunghissime a Roma e Napoli. La gente con i carrelli impazienti di entrare e fare scorta di qualsiasi bene alimentare e sanitario. Al Carrefour h24 di Garbatella a Roma, i commessi impegnati a regolare il flusso. File pure a Napoli sempre nei market aperti tutti la notte. Anche qui scorte da calamità naturale, carrelli pieni e code.