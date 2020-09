Coronavirus, stop temporaneo sperimentazione vaccino AstraZeneca

Roma, 9 set. (askanews) - La sperimentazione del vaccino anti Covid sviluppato dal gigante farmaceutico AstraZeneca assieme all'università di Oxford è stata sospesa. Lo stop a seguito di una sospetta reazione avversa da parte di una persona coinvolta nei test in Gran Bretagna. La temporanea sospensione è stato confermata dalla casa farmaceutica che ha spiegato come si tratti di misure cautelari di routine, in queste sperimentazioni condotte su vasta scala.

Ma la vicenda è bastata a innescare un calo del 6% sul titolo Astrazeneca negli scambi dell'after hours, secondo Cnbc. Non è noto quanto durerà la sospensione. AstraZeneca è una delle case già a stadi avanzati sulle sperimentazioni di un vaccino contro il coronavirus, assieme a Pfizer e Moderna.