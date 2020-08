Coronavirus, salgono ancora i contagi: 1.462 nuovi casi, 9 morti

Milano, 28 ago. (askanews) - Continuano ad aumentare i contagi da coronavirus in Italia secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute: 1.462 nelle ultime 24 ore, 9 morti e 348 i guariti. Ci sono poi 1.178 pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali italiani, 74 (+7 rispetto a ieri) sono in terapia intensiva mentre 21.783 persone sono in isolamento domiciliare.

L'aumento dei casi va comunque di pari passi con l'elevato numero di tamponi eseguiti: 97.065, numero record per il terzo giorno di fila.

La Lombardia resta la Regione con i numeri più alti: i nuovi casi salgono a 316; c'è poi la Campania (183), il Lazio (166), l'Emilia Romagna (164) e il Veneto (135). Nessuna Regione è a zero casi. Intanto la Protezione civile sta valutando un piano di rientro per i turisti che si trovano in isolamento nei luoghi di villeggiatura della Sardegna dopo essere risultati positivi al coronavirus.