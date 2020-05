Coronavirus, premier Gb: sistema tracciamento contagi da 1 giugno

Londra, 20 mag. (askanews) - Boris Johnson ha annunciato che il programma di tracciamento dei contagi sarà in funzione entro l'1 giugno. Il premier britannico ha detto ai parlamentari che 25.000 tracciatori potranno seguire 10.000 contatti di nuovi casi ogni giorno.

"Per capire l'importanza della statistica, dovrei ricordarvi che oggi i nuovi contagi sono stati 2.400", ha detto davanti alla Camera dei comuni.

"Stiamo facendo progressi rapidi nei test e nel tracciamento e ho molta fiducia che dall'1 giugno avremo il sistema che ci consentirà, e ci aiuterà moltissimo, di battere questa malattia e far andare oltre il Paese".

L'1 giugno è la data in cui il governo britannico intende allentare ancora le misure di lockdown e anche la scadenza per i 200mila test al giorno previsti dal ministro della Salute Matt Hancock. Attualmente in Gran Bretagna si effettuano 100mila test ogni giorno.