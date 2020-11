Coronavirus, Oms: rapidità vaccino incoraggiante, sia per tutti

Milano, 13 nov. (askanews) - "Non c'è dubbio che il vaccino sarà uno strumento vitale per il controllo della pandemia. Siamo incoraggiati dai risultati preliminari dei trial clinici diffusi questa settimana". L'Oms, come traspare dalle parole del direttore generale dell'Organizzazione mondiale per la Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, è ottimista sui progressi riguardo ai vaccini contro il coronavirus.

"Mai nella storia la ricerca sul vaccino è stata così veloce", ha detto, precisando poi un aspetto fondamentale "Dobbiamo applicare la stessa urgenza e innovazione per assicurarci che tutti i paesi abbiano benefici da questo progresso scientifico". Il tema di come sarà distribuito e quanto ci vorrà avrà un enorme peso sulla tempistica e sulla quantità di persone che riuscirà ad avere quello che l'Oms ha definito "un bene pubblico mondiale".