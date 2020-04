New York, 29 apr. (askanews) - Le pattuglie acrobatiche "Blue Angels" della US Navy, la Marina americana su F-18 e "Thunderbirds" della US Air Force, l'Aeronautica degli Stati Uniti, su F-16, martedì 28 aprile 2020, hanno sorvolato insieme il New Jersey, New York e Philadelphia per rendere omaggio agli operatori sanitari impegnati in prima linea nella difficile battaglia contro la pandemia di Covid-19.