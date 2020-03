Coronavirus, Norvegia vara misure restittive contro l'epidemia

Oslo, 13 mar. (askanews) - La Norvegia vara una serie di misure drastiche per il contenimento della diffusione del coronavirus. La premier Erna Solberg ha detto che si tratta dei provvedimenti più restrittivi in Norvegia in tempo di pace

La cosa più importante è ora garantire vita sicura e salute ai residenti del nostro paese. Tutte le scuole, gli asili, le superiori e le università stanno chiudendo" ha detto la prima ministro, spiegando che bisogna ricordare chi dobbiamo proteggere, per questo non possiamo affidare i bambini ai nonni che sono nei gruppi a rischio.

Anche Re Harald V e tutta la famiglia reale hanno sospeso tutti gli incontri pubblici.