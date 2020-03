Coronavirus, a Mosca lockdown con super riconoscimento facciale

Mosca, 24 mar. (askanews) - A Mosca si usa il riconoscimento facciale per il lockdown contro il coronavirus, un sistema raffinatissimo costato 3,2 milioni di dollari e considerato il migliore al mondo.

Mosca lo ha acquisito a inizio anno dalla società russa NtechLab, fino ad ora nota come sviluppatore dell'applicazione per la ricerca di persone su VKontakte, il Facebook russo. E lo ha associato a una fitta rete di 170.000 telecamere di sicurezza installate nelle strade e nelle stazioni della metropolitana. Circa 100.000 di queste sono ora collegate al sistema di intelligenza artificiale in grado di identificare le persone che vengono filmate nella capitale che ha 16 milioni di abitanti.

Quanto al coronavirus da fine febbraio, in base alla legge era prevista la quarantena in casa per 14 giorni dopo aver viaggiato in paesi colpiti da virus. E grazie a una sorveglianza statale così sofisticata - e abbastanza inquietante - la polizia registra i dettagli dei volti di chi "scappa" e li avverte che sgattaiolare, potrebbe portare a una pena detentiva di cinque anni o espulsione per gli stranieri.

La polizia di Londra sta ora testando un sistema simile in collaborazione con la società giapponese NEC.