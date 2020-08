Coronavirus nel mondo, superati i 20 milioni di casi

Roma, 13 ago. (askanews) - I casi di contagio da coronavirus nel mondo hanno superato i venti milioni, secondo il contatore della Johns Hopkins University.

Le infezioni sono precisamente 20.532.835 e dall'inizio della pandemia si contano anche 747.845 decessi e 12.743.275 guariti.

In testa per numero di casi e per morti sempre gli Stati Uniti, seguiti dal Brasile, Messico, Regno Unito e India.

In Europa cresce l'allarme per il boom di contagi in Francia - 2.524 positivi nelle ultime 24 ore - Spagna e Germania.