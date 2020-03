Roma, 28 mar. (askanews) - Mentre i parigini sono chiusi in casa in quarantena per il coronavirus, la fauna selvatica sta prendendo il posto delle persone in città.

Le anatre che prima non si spingevano oltre le rive della Senna ora vagano libere e tranquille di sera per le strade di Parigi, arrivando fino alla Comédie Française. Una scena surreale.