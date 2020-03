Coronavirus, in Indonesia droni per disinfettare le strade

Roma, 27 mar. (askanews) - In indonesia durante l'emergenza coronavirus si usano i droni anche per disinfettare le strade nelle zone a più alta densità abitativa. Da Giava a Yogyakarta, vengono sanificate non solo le vie più trafficate, soprattutto le aree pedonali dove le persone possono toccare con le mani semafori, cartelli, alberi, pali della luce e, comandando da remoto, è facile indirizzare il liquido disinfettante a diverse altezze e farlo arrivare su obiettivi precisi.

Questo tipo di droni, impiegati soprattutto in agricoltura, sono stati ripensati per la pandemia di Covid-19. Solitamente con 10 litri di liquido si copre un terreno di un ettaro in 12 minuti ma dovendo sanificare quartieri cittadini bisogna fare attenzione ai molti ostacoli e alla possibile presenza di persone, quindi ogni volo copre solo 200-300 metri.