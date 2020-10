Coronavirus, Francia: coprifuoco dalle 21 alle 6 per 6 settimane

Roma, 15 ott. (askanews) -Coprifuoco dalle 21 alle 6, dal 17 ottobre, per sei settimane, in Francia. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron, parlando alla nazione in una intervista su TF1, per rallentare la forte impennata del numero dei contagi da coronavirus.

Le restrizioni si applicheranno all'Ile de France, alla regione di Parigi, e a otto altre città fra cui Grenoble, Lille, Lione, Rouen, Montpellier, Toulouse e Saint Etienne.

"Questo coprifuoco sarà tra le 21.00 e le 6.00 e inizierà a mezzanotte di questo sabato", ha precisato Macron.

"Testare, avvisare, proteggere, questa è la chiave per la strategia che dobbiamo intensificare per tutto novembre e dicembre perché dovremo convivere con questo virus fino all'estate del 2021, tutti gli scienziati sono concordi".

"Non ci sarà un divieto di circolazione tra le 21:00 e le 06:00, ci sarà una rigida limitazione. Questo significa che non andremo al ristorante, non usciremo dal ristorante dopo le 21, non andremo a casa di amici, non andremo a fare baldoria perché sappiamo che è qui che ci si infetta più facilmente e dobbiamo ridurre questi rischi".