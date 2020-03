Coronavirus, l'esercito sud coreano disinfetta le strade di Seul

Seul, 4 mar. (askanews) - Maxi operazione per limitare i ontagi nella Corea del Sud. A Seul è stato impiegato l'esercito per disnfettare le strade della capitale. Circa 400 militari e 12 veicoli K-10 per la decontaminazione sono entrati in azione nelle aree più popolate della città, nelle strade, nelle stazioni e nei parchi. Il bilancio dei contagi da nuovo coronavirus in Corea del Sud ha superato quota 5.300 e l'allarme resta molto alto, anche se il ritmo dei contagi ha registrato un rallentamento nell'epicentro di Daegu. In tutto i nuovi casi registrati ieri sono stati 516, swecondo quanto hanno riferito i Centri coreani per il controllo e la prevenzione delle malattie (KCDC).