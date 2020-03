Milano, 7 mar. (askanews) - Ecco come il coronavirus ha svuotato la Kaaba e la sua piazza circostante. Milioni di persone visitano la Mecca e la Medina in Arabia Saudita ogni anno per pellegrinaggi. La regione è centrale per la fede di 1,8 miliardi di musulmani in tutto il mondo. Tuttavia in queste ore il re dell'Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz, ha emesso un ordine reale per consentire l'apertura del Mataf, l'area intorno alla Kabaa.