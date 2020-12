Coronavirus, ecco documenti che certificano il vaccino Sputnik V

Mosca, 5 dic. (askanews) - Ecco le immagini del certificato che in Russia attesta l'avvenuta inoculazione del vaccino Sputnik V. Queste immagini sono state ottenute da askanews nel giorno in cui si comincia a Mosca la vaccinazione di massa per operatori sanitari ed insegnanti, ovvero soggetti a rischio Covid 19.

All'interno, in alto a sinistra ci sono i dati personali del vaccinato e la data. A destra viene registrata la prima dose, la seconda e poi i livelli di immunizzazione.

Mosca ha iniziato oggi a distribuire lo Sputnik V contro il Covid-19 in 70 cliniche, cominciando la prima vaccinazione di massa in Russia contro la malattia. La task force cittadina ha detto che il vaccino prodotto in Russia sarebbe stato prima messo a disposizione di medici e altri operatori sanitari, insegnanti e assistenti sociali perché correvano il rischio più elevato di esposizione.