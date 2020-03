Coronavirus, ecco la danza antivirus di Bangkok diventata virale

Bangkok, 6 mar. (askanews) - Si intitola "COVID-19: Dance Against The Virus" ed il sistema pi sbarazzino sinora visto per affrontare l'allarme coronavirus. Un antidoto thailandese ai tristi avvertimenti sulla nuova malattia che ha paralizzato i sistemi sanitari di mezzo mondo. Per smorzare i toni e stemperare il nervosismo.

Evidentemente desideroso di sdrammatizzare e rassicurare la clientela, il servizio ferroviario BTS di Bangkok ha messo online il brano, con il personale di servizio impegnato a ballare. In poche ore ha raccolto 100.000 view online diventando virale. E allora davvero "Dance against the virus", seguendo i consigli di buon senso e igiene a tempo di musica.