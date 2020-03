New York, 30 mar. (askanews) - Nel cuore verde della grande mela sta venendo su a tempo di record un ospedale da campo per i pazienti affetti da coronavirus. La struttura, della Samaritan's Purse, organizzazione umanitaria evangelista della Nord Carolina, si trova a Central Park e potrà accogliere 68 malati, secondo quanto riferito dovrebbe essere operativa in 48 ore.