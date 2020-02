Coronavirus, anche la Gioconda con la mascherina: ecco il murales di TvBoy

La Gioconda con la mascherina per difendersi dal coronavirus e un cellulare in mano: si intitola “Mobile World Virus” ed è il nuovo murales dello street artist TvBoy apparso a Barcellona. L'opera fa riferimento alla sospensione del MobILE World Congress (MWC) e alla crisi provocata dal Coronavirus a livello globale. Con questo lavoro voglio riflettere sul fatto che la tecnologia sia un vaccino o un virus che ci rende schiavi», ha detto l'artista italiano. Che ha voluto mettere in evidenza la «fobia dell'Occidente al contagio» e ha usato l'immagine del capolavoro di Leonardo da Vinci perché «Monna Lisa - dice - è un'icona dell'Occidente». L’artista ha poi voluto sottolineare la tesi sostenuta da alcuni sulla sospensione dell’Mwc di Barcellona: «Ci sono persone - ha spiegato - che credono che la chiusura del congresso sia dovuta a un boicottaggio della tecnologia americana in modo che la tecnologia cinese non entri nel Mondo 5G». Pochi minuti dopo l'installazione del murales, c'erano già decine di persone che hanno iniziato a fotografare l'opera.