Coronavirus, 14 turisti italiani positivi in India. In quarantena

Roma, 4 mar. (askanews) - Quattordici turisti italiani e il loro autista sono risultati positivi al coronavirus in India. Lo ha annunciato il ministro della Salute indiano Harsh Vardan spiegando che i 14 fanno parte di un gruppo di 21 persone che è in quarantena. Gli italiani si trovano in una struttura della polizia di frontiera indo-tibetana a Chhawla, un sobborgo di Delhi, come testimoniano queste immagini diffuse dai frontalieri. In totale i casi confermati nel Paese sono 28, ha detto il ministro, secondo quanto riporta il Times of India.