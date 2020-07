Conte a Berlino da Merkel, sul Recovery Fund "dire sì subito"

Roma, 13 lug. (askanews) - È durato circa un'ora il bilaterale tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel al Castello di Meseberg, alle porte di Berlino, un incontro organizzato in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 luglio.

Al centro dei colloqui l'approvazione del Recovery Fund, tra le priorità della presidenza di turno tedesca dell'Ue: "Abbiamo un sì al quadro finanziario pluriennale che deve essere varato, ma unitamente allo stesso modo varare anche il recovery fund oppure il cosiddetto Next Generation Eu, entrambi appoggiamo questa intenzione, questo progetto, abbiamo per quanto riguarda le proposte di Charles Michel, ognuno ha i propri interessi da rappresentare, però la struttura per la prossima generazione in Europa, noi, la Germania e l'Italia, siamo d'accordo, con questa struttura di base, è una buona idea quella della Commissione".

In conferenza stampa congiunta, da parte sua Conte, che dopo Madrid e l'Aja, con Berlino chiude il tour nelle Capitali europee, ha affermato: "Abbiamo davanti un negoziato molto difficile - ha esordito Conte, sottolineando - Oggi tocca al consiglio europeo, venerdì ci incontreremo, i capi di Stato e di governo dovranno mostrare la consapevolezza del momento storico che stiamo vivendo e di una risposta tempestiva per uscire quanto prima da questa crisi".

"É essenziale che il consiglio europeo prenda una decisione coerente con il livello della proposta della Commissione e anche con la soluzione franco-tedesca. Dobbiano dire sì subito a uno strumento e fare in modo che questa proposta sul Next Generation Eu possa essere una proposta effettiva, adeguata ben vengano tutti i criteri di spesa, tutte le regole di governance, che rendono ancora più chiare e trasparenti le scelte che i singoli paesi saranno chiamati a compiere per realizzare questi programmi, ma queste regole, questi criteri, devono permettere effettività di reazione", ha detto ancora Conte.

In programma anche una cena di lavoro tra i due leader in serata.