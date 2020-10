Stoccolma, 9 ott. (askanews) - Dopo alcuni mesi di inattività e di tregua per l'emergenza coronavirus, dal 9 ottobre 2020 tornano in piazza i giovani e gli attivisti del movimento ambientalista "Fridays For Future", a partire dalla giovane leader, la 17enne svedese Greta Thunberg scesa in piazza, con tanto di mascherina, a Stoccolma.

L'occasione è un nuovo "Climate Strike", uno "sciopero per clima" che vedrà manifestazioni, flash-mob e sit-in anche in più di 100 città italiane.