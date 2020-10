Clima, appello Greta a Macron: si assuma sue responsabilità

Stoccolma, 15 ott. (askanews) - Alla vigilia del vertice europeo a Bruxelles l'attivista ambientalista svedese Greta Thunberg ha invitato il presidente francese Emmanuel Macron ad "assumersi la responsabilità" nella lotta contro i cambiamenti climatici e a mantenere la sua "promessa" di essere all'avanguardia sul dossier.

La ragazza ha inoltre chiesto ai leader dell'Unione Europea di impegnarsi per migliorare il nuovo obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra entro il 2030.

"Chiediamo loro di fare il più possibile, di fare tutto il possibile. Nulla di ciò che è stato proposto è in linea con ciò che ci dice la scienza", ha affermato la leader del movimento "Fridays for Future" in un'intervista via Zoom, a cui ha partecipato anche la giovane attivista tedesca Luisa Neubauer.

L'Ue deve stabilire entro gennaio l'obiettivo di ridurre i suoi gas serra entro il 2030 e dovrà superare sfide enormi per applicarlo, una questione spinosa nell'agenda del vertice dei Ventisette.

"Certamente non esiste un numero magico o una data magica" ha detto Greta, chiedendo di mettere in atto "budget annuali e vincolanti" che "si applichino ora, non solo nel 2030 e 2050".

La Commissione europea ha proposto a metà settembre di puntare a una riduzione del 55 per cento delle emissioni di gas serra dell'Ue nel 2030 rispetto ai livelli del 1990, a fronte di un obiettivo attualmente fissato a una riduzione del 40 per cento, al fine di raggiungere la "Carbon neutrality" nel 2050. Il Parlamento europeo ha chiesto una riduzione di almeno il 60 per cento.