Cina, ecco il Ruyi bridge, lo scenografico ponte per chi non ha paura del vuoto 30 marzo 2021

Scenografico il Ruyi bridge, ponte nel parco nazionale dello Shenxianju, nella Cina orientale. Lungo 100 metri, a 140 metri di altezza, rappresenta il Ruyi, lo scettro ornamentale simbolo di potere e buona sorte in Cina. Un ponte per chi non ha paura del vuoto.