Che cosa c'è dietro ai curricula fantasma? Il fact checking del cv dell'Europarlamentare Donato di Rosalba Reggio 22 gennaio 2020

Bocciati in trasparenza i deputati del Parlamento Europeo. Il 71% del totale, infatti, non ha pubblicato il proprio curriculum nella scheda personale dell'Europarlamento. Ma che cosa si nasconde dietro a questa opacità? Quali studi e quali esperienze professionali hanno formato i nostri europarlamentari? In questo video, il fact checking del curriculum di Francesca Donato, Europarlamentare della Lega