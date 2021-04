Caso Floyd, folla a Minneapolis festeggia dopo condanna Chauvin

Minneapolis, 21 apr. (askanews) - La folla festeggia a Minneapolis dopo la condanna dell'ex-poliziotto Derek Chauvin per l'omicidio di George Floyd. Nell'aula del tribunale il giudizio di colpevolezza è stato seguito da un applauso, mentre le persone che attendevano all'esterno hanno accolto la decisione della giuria con urla di gioia e approvazione.

Una reazione pacifica e festosa dopo il tanto atteso verdetto del processo sulla morte di Floyd, afroamericano soffocato durante il suo arresto un anno fa. Anche in altre città, come a New York e Houston, la gente è scesa in piazza in attesa del verdetto che fa giustizia di un caso di violenza vergognoso.