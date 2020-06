Canti e balli a Washington, 155 anni fa fu abolita la schiavitù

Washington, 20 giu. (askanews) - Migliaia di americani cantano e ballano nel corso di un raduno che celebra il 155esimo anno dall'abolizione della schiavitù nella Black Lives Matter Plaza a Washington. L'anniversario cade in un periodo di forti tensioni e di presa di coscienza delle discriminazioni e del razzismo di cui è vittima la comunità nera.

Simili manifestazioni si sono svolte anche a New York e Los Angeles per il cosiddetto "Juneteenth", contrazione di giugno e 19 in inglese, ovvero il 19 giugno 1865 quando gli ultimi schiavi furono liberati in Texas.