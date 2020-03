Canada, il premier Trudeau e la moglie in quarantena per il virus

Ottawa, 13 mar. (askanews) - La moglie del premier canadese, Sophie Gregoire-Trudeau, è risultata positiva al coronavirus, e ora si trova in autoisolamento assieme al marito.

"Sophie Gregoire-Trudeau si è sottoposta al test del Covid-19. Il test è risultato positivo", ha fatto sapere l'ufficio del primo ministro canadese in un comunicato.

La coppia resterà in isolamento per i prossimi 14 giorni. Trudeau "è in buona salute, senza sintomi" e lavorerà da casa. Sophie ha qualche sintomo influenzale mostrato al rientro da un viaggio in Gran Bretagna. Trudeau, su consiglio medico, non sarà sottoposto al test del coronavirus e rivolgerà un discorso alla nazione sabato.

Il Canada, che ha registrato finora circa 150 casi positivi e un decesso per il virus, per contenere l'epidemia ha cancellato gli eventi sportivi e alcuni spettacoli.