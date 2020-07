Bus con studenti precipita in un lago, almeno 21 morti in Cina

Milano, 7 lug. (askanews) - Strage in Cina, dove almeno 21 persone sono morte in un incidente che ha coinvolto un autobus. Il mezzo è finito in un lago a Hongshan, nella provincia cinese di Guizhou nel sud ovest del Paese.

La televisione cinese CCTV, citando dei testimoni, ha riportato che a bordo si trovavano molti studenti impegnati in questi giorni nel gaokao, l'esame finale delle scuole superiori che serve da accesso alle università che in Cina prevedono una graduatoria.

Il dipartimento di gestione delle emergenze ha comunicato che 19 camion dei pompieri, 21 imbarcazioni e 97 soccorritori sono impegnati nelle operazioni di salvataggio.

Secondo le prime ricostruzioni l'autobus avrebbe urtato il guardrail lungo la strada che fiancheggia un bacino artificiale finendo in acqua.

36 persone sono state tirate fuori dall'acqua, di queste 21 decedute e 15 ferite che sono state trasportate negli ospedali di zona. Sull'accaduto è stata aperta una inchiesta.

Sulla presenza o meno di studenti a bordo del bus le autorità al momento non hanno comunicato niente.