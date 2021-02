Bufera di neve a New York, città bloccata, slittano vaccinazioni

Roma, 2 feb. (askanews) - New York sotto una'enorme tempesta di neve che ha portato il caos in città, paralizzando la viabilità e creando problemi anche al piano vaccinale anti Covid-19 che ha subìto forti ritardi e rinvii.

Il sindaco Bill De Blasio ha dichiarato lo "stato d'emergenza" limitando tutti gli spostamenti non essenziali e lasciando a casa anche i pochi bambini e ragazzi che erano tornati in classe a causa delle restrizioni per il virus. Lo scenario a Times Square è surreale, si sono raggiunti quasi i 60 cm di neve in città, pochissime le persone in giro. A Central Park qualche temerario si diverte con lo slittino anche se continua a nevicare.

La tempesta ha colpito tutta la costa orientale degli Stati Uniti. Migliaia i voli cancellati.