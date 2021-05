Brucia un palazzo a Londra, vigili fuoco affrontano le fiamme

Londra, 7 mag. (askanews) - I vigili del fuoco a Londra stanno affrontando un incendio in un condominio di 19 piani nella parte Est della città, con fumo che usciva da parti dell'ottavo, nono e decimo piano. Sotto accusa ancora una volta i rivestimenti del palazzo. L'incendio nella parte orientale della città, vicino al distretto finanziario di Canary Wharf, arriva infatti quasi quattro anni dopo quello in cui morirono 72 persone quando la loro casa, nella Grenfell Tower a Ovest di Londra si trasformò in un inferno.