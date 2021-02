Brexit: tutto quello che bisogna sapere prima di trasferirsi in Uk 24 febbraio 2021

La presentazione online del libro di Alessandro Umberto Belluzzo, “Brexit. Istruzioni per l'uso”, è stato lo spunto per parlare di Brexit assieme a istituzioni e imprese italiane che risiedono in Gran Bretagna.

Spazio alla Brexit e ai risvolti pratici nella gestione economica, tributaria, assicurativa che interessa le aziende e PMI italiane che commerciano con il Regno Unito dall'Italia o che si devono trasferire nel regno Unito.

Ne hanno parlato, moderati da Simone Filippetti del Sole 24 Ore, l'Ambasciatore d'Italia in UK Raffaele Trombetta e il Console generale d'Italia a Londra Marco Villani introducendo, a livello istituzionale, lo stato dell'arte degli italiani presenti in Inghilterra in questi mesi a partire da gennaio 2021.

Per le aziende italiane in Gran Bretagna sono intervenuti Rocco Forte, della Rocco Forte Hotels, Alberto Mancuso, General Manager London Hub, IMI CIB Division di Intesa Sanpaolo, Alessandro Favelli, Founder & MD Pasta Evangelist, che insieme all'autore Alessandro Umberto Belluzzo hanno messo in luce tutte le informazioni pratiche che un'azienda o un libero professionista devono tenere presente quando si parla di Brexit.