Brexit, Johnson al Parlamento britannico non esclude un "no deal"

Londra, 9 dic. (askanews) - Inizierà con una cena e mira a vedere se gli ostacoli più importanti possono essere rimossi ed evitare un no deal. Boris Johnson incontra la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen per sbloccare i negoziati post-Brexit. Ma il primo ministro britannico ha già anticipato in Parlamento a Londra che non sarà facile far fare marcia indietro all'Ue:

"Grazie signor presidente. Chi mi ha preceduto è pienamente nel giusto: si potrebbe ancora fare un buon accordo e di questo discuterò con la presidente della Commissione Von der Leyen stasera. Ma devo dire alla Camera che i nostri amici nell Unione Europea continuano a insistere sul fatto che, se faranno passare una nuova legge, nel futuro, e se noi non la seguiremo, in questo paese, loro saranno automaticamente in diritto di punirci. In secondo luogo la Gran Bretagna sarà l unico paese al mondo a non avere un controllo sovrano delle proprie acque destinate alla pesca. E penso che questi termini per qualsiasi Primo Ministro, di qualsiasi paese, non siano accettabili".

Il vertice arriva tre settimane prima della rottura definitiva tra Londra e l'Unione europea e dopo mesi di colloqui senza progressi sulle questioni fondamentali e la crescente minaccia di fallimento con gravi conseguenze economiche. Gli inglesi e gli europei da marzo sono bloccati sugli stessi tre temi: l'accesso europeo alle acque britanniche, la via per risolvere le controversie nel futuro accordo e le garanzie richieste dall'UE a Londra in termini di concorrenza in cambio di un accesso, senza dazi doganali o quote, al mercato continentale. Una fonte del governo britannico ha affermato che un accordo potrebbe non essere possibile.