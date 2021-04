Brexit, l'Europarlamento ratifica l'accordo commerciale Ue-Uk

Bruxelles, 28 apr. (askanews) - Il Parlamento europeo ha dato il suo consenso a larghissima maggioranza alla ratifica dell'Accordo per il commercio e la cooperazione dell'Ue con il Regno Unito, l'accordo post-Brexit, con 660 voti a favore, 5 contrari e 32 astensioni. Un voto che chiude lo spinoso capitolo della Brexit.

La votazione ha avuto luogo il 27 aprile ma il risultato è stato comunicato solo oggi dal Parlamento a Bruxelles.

"L'accordo votato oggi pone le basi per una nuova relazione tra Ue e Regno Unito - ha commentato su Twitter il presidente del Parlamento Ue David Sassoli - non sarà privo di attrito come quello che è venuto prima, ma è nell'interesse di tutti noi farlo funzionare. Il Parlamento Ue controllerà attentamente per assicurare che gli impegni presi siano mantenuti".