Boris Johnson rivela che sta per vaccinarsi con AstraZeneca

Roma, 17 mar. (askanews) - Dopo che una serie di Paesi europei ha sospeso le vaccinazioni con AstraZeneca in via precauzionale, il primo ministro britannico Boris Johnson ha rivelato che sta per vaccinarsi proprio con il siero prodotto dalla multinazionale anglo-svedese. Durante il Question time in Parlamento, Bojo ha annunciato:

"Ho finalmente ricevuto la notizia che sto per avere la mia vaccinazione Mr Speaker molto presto, sono felice di sapere. Non so se l'uomo di giusto onore ha avuto il suo... Sì lo ha avuto!", ha affermato indicando il leader dell'opposizione laburista, Keir Starmer.

"Sarà sicuramente Oxford-AstraZeneca il siero a cui sarò sottoposto", ha poi aggiunto.